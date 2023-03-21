الانحناء للعاصفة.. هل ينقذ نظام طهران؟

2023/03/21 | 15:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.ماجد السامرائي لا شك أن خطوة الاتفاق الدبلوماسي للمصالحة السعودية – الإيرانية عبر الرعاية الصينية في العاشر من مارس الحالي لاقت ترحيباً عربياً وإقليمياً ودولياً عاماً، والعراقيون كشعب...أكمل القراءة ←

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