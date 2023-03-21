عراق 2050 وأساطير الأولين

2023/03/21 | 15:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي إن كل مواطن عراقي، من خارج دائرة من خارج الأحزاب المسلحة، يتمنى أن يكون السوداني صادقا بحديثه عن عراق 2050 وقادرا على وضعه على أول طريقه المنشود.ولكنّ الواقع...أكمل القراءة ←

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