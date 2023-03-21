2023/03/21 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، اليوم الثلاثاء، عن أهم مؤاخذات لجنته على موازنة 2023، مؤكدا أن إقرارها لن يكون يسيرًا.

وقال الكروي لـ(بغداد اليوم)، إن "الموازنة لم تصل الى اللجنة المالية بشكل رسمي حتى الان، لكن لدينا تفاصيل مهمة عن بعض أهم بنودها"، معتبرًا أن "حجم العجز المالي الذي يصل الى 64 تريليون دينار وهو الاكبر في تاريخ الموازنات العراقية على الاطلاق، ويعد محرجًا جدا ويستدعي الوقوف عنده".

وأضاف، أن "سعر النفط المحدد في موازنات 3 سنوات متتالية رغم الانخفاض في الاسعار أمر آخر يستدعي الوقوف عنده"، مؤكدا بأن "اللجوء الى القروض لسد فجوة العجز المالي مصدر قلق لانها ستؤدي الى تراكم الديون وبمبالغ كبيرة".

وأشار الى أن "إقرار موازنة 2023 لن يكون يسيرا في ظل الكثير من التعقيدات التي تتطلب مرونة عالية من أجل خفض العجز المالي قدر الامكان وعدم اللجوء الى القروض، إلا في نطاق ضيق جدا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تفصّل "مؤاخذاتها" على الموازنة: تبعات خطيرة وعجزها مقلق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تفصّل "مؤاخذاتها" على الموازنة: تبعات خطيرة وعجزها مقلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).