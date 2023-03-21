الليرة اللبنانية تهبط نحو قاع جديد.. الدولار يتجاوز الـ140 ألفاً

2023/03/21 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

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تشهد الليرة اللبنانية انهيارا كبيرا وسريعا، إذ يسجل الدولار الأمريكي أرقاما قياسية في كل نصف ساعة خلال تداول العملة في السوق المالية الموازية ووصل إلى حدود 141 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

يرجع اقتصاديون أسباب انهيار الليرة إلى فقدان المواطنين الثقة بالعملة المحلية والإقبال الكبير على تحويل الليرة إلى الدولار، في ظل عدم تدخل المصرف المركزي للجم سعر الدولار.

يأتي هذا الارتفاع المضطرب لسعر الصرف وسط أزمة سيولة حادة وإضراب مفتوح للمصارف في لبنان على خلفية القرارات القضائية.

كما يتخوف متابعون على موظفي القطاع العام الذين تآكلت رواتبهم ويصفون ما تتعرض له العملة المحلية بالإنهيار الحر.

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