ملوحاً بفساد العقد.. نائب يتحرك صوب الداخلية إزاء استقطاع مبالغ الأرزاق

2023/03/21 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الامير المياحي، اليوم الثلاثاء، عن توجيه كتاب إلى وزير الداخلية عبد الامير الشمري لغرض انهاء عقد استقطاع مبالغ الارزاق من منتسبي شرطة الطاقة.

وقال المياحي لـ (بغداد اليوم)، إن "هذا الملف ممكن ان يشوبه نوع من الفساد وبالتالي ليس هنالك مبرر بالإصرار على استقطاع مبالغ المنتسبين لغرض اعطائهم الطعام".

وبشأن مسألة تحويل الأفواج إلى ألوية، أكد المياحي أن "هذا الإجراء غير صحيح ووزير الداخلية مطالب باتخاذ إجراء بهذا الشأن".

وأشار الى أنه "بدل ان تتخذ قرارات لصالح المنتسب للمساهمة في استقراره نرى هناك قرارات تعرقل عمله".

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