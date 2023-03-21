رائد التجديد في سرد القصة والرواية العراقية.. رحيل الأديب والفنان عبد الرحمن مجيد الربيعي

2023/03/21 | 15:58 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي أمس الاثنين في بغداد القاص والروائي والفنان التشكيلي العراقي عبد الرحمن مجيد الربيعي عن عمر ناهز الـ83 عاما بعد معاناة مع المرض.

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