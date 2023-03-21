اقالة المستشار المساعد لوزير الدفاع لشؤون البرلمان

2023/03/21 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، إقالة المستشار المساعد لوزير الدفاع لشؤون مجلس النواب صلاح السعيدي.

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