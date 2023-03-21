2023/03/21 | 16:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2VH0Jw_OVTc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرئيس التركي يستقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.. وملفات اخرى في نشرة الـ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرئيس التركي يستقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.. وملفات اخرى في نشرة الـ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).