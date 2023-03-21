وزير الدفاع يوجه بإقالة مستشاره لشؤون مجلس النواب

2023/03/21 | 16:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزير لن يتوان في اقالة من يثبت تقصيره.

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