البنك المركزي الروسي يحظر

2023/03/21 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حظر البنك المركزي الروسي على المؤسسات المالية الروسية استخدام نظام المراسلات البنكية "سويفت" للمعاملات داخل البلاد، وفقاً لبيان نشره المنظم المالي.

واعتباراً من تشرين الأول المقبل، ستكون البنوك الروسية ملزمة باستخدام الخدمات المحلية حصراً لإرسال الرسائل الخاصة بالمعاملات المالية، فيما سمح المركزي الروسي باستخدام "سويفت" للمدفوعات الدولية فقط.

وقال المنظم المالي الروسي في بيان: "سيضمن ذلك موثوقية واستمرارية وأمن تبادل البيانات عند إجراء المعاملات داخل روسيا".

وبعد فرض عقوبات على روسيا في العام 2014 عمل البنك المركزي الروسي على تأسيس نظام بديل لـ"سويفت" وفي العام 2018 تم إطلاق المنظومة الوطنية.

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