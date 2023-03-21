تعزيز دور القطاع الخاص ورقمنة الاقتصاد على طاولة مباحثات عراقية أوروبية 

2023/03/21 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ومفوضة الشراكات الدولية في الاتحاد الأوروبي يوتاه أوربلاينن، اليوم الثلاثاء، 6 ملفات بضمنها الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين التقى بمفوضة الشراكات الدولية في الاتحاد الأوروبي يوتاه أوربلاينن، على هامش اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي، المنعقدة في العاصمة بروكسل".

وأضاف، أنه "تم بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها تعزيز دور القطاع الخاص في العراق، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، ورقمنة الاقتصاد العراقي في القطاع المالي والتجاري والزراعي وقطاع الطاقة، والمساعدة في بناء القدرات والبنى التحتية وبالأخص دعم شريحتي الشباب والمرأة".

وتابع، أنه "تم التأكيد على ضرورة انضمام العراق إلى المؤسسات المالية للاتحاد الأوروبي مثل المصرف الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ومصرف الاستثمار الأوروبي، لما في ذلك من دور مهم في كسب ثقة المستثمرين الأوروبيين ودعم وتسهيل عملية الاستثمار في العراق".

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