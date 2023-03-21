2023/03/21 | 16:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يزور تركيا، بمراسيم رسمية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



مراسم استقبال اردوغان للسوداني في أنقرة المركز الخبري الوطني.

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