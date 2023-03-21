2023/03/21 | 16:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بإرهابي يعمل ضمن “ولاية دجلة – ديوان الجند” جنوب محافظة نينوى.وذكر بيان للهيئة تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “مفارز المديرية العامة للمعلومات التابعة لمعاونية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بارهابي يعمل في ما يسمى ‘ولاية دجلة – ديوان الجند’ المركز الخبري الوطني.

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