2023/03/21 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم الثلاثاء، حقيقة طلب اعفاء مستشاره، مؤكدا أنه تمت إقالته.

وقال إعلام الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "في اطار متابعات الدفاع ثابت العباسي ومراقبته لاداء المكلفين بالعمل في عدد من الملفات الخاصة بالوزارة ، فقد تم تاشير خلل وملاحظات عديدة بحق المستشار المساعد لوزير الدفاع لشؤون مجلس النواب صلاح السعيدي، وكذلك ورود العديد من الشكاوى من اعضاء مجلس النواب ومن قبل عدد من موظفي وزارة الدفاع والمواطنين مما يعكس الاستغلال السيء للمنصب المكلف به".

وأضاف أن "العباسي وجه باقالة صلاح السعيدي، من منصبه ونستغرب من قيامه بنشر طلب اعفائه بعد علمه بأمر إقالته في محاولة منه لايهام وتضليل الرأي العام عن اخفاقه بالعمل المناط به"، مؤكدا "حرص وزير الدفاع على إدارة المؤسسة العسكرية بكل حزم والوقوف بوجه كل من يحاول ان يسيء الى سمعة هذه المؤسسة بالقول او الفعل وان السيد العباسي لن يتوانى في اقالة من يثبت تقصيره بالعمل وكذلك إحالة الفاسدين للنزاهة والقضاء".

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