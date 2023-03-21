مرجع ديني يحدد غرة رمضان

2023/03/21 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن المرجع الديني، الشيخ بشير النجفي، اليوم الثلاثاء، أن يوم الخميس المقبل أول أيام شهر رمضان.

وذكر مكتب النجفي، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "يتوقع عدم رؤيته في كل دول العالم، وفي يوم 22 يرى بالمنظار في آسيا، ويرى بالعين بصعوبة في النجف وبعض مدن آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وأوروبا والأمريكيتين، وبذلك يكون يوم الخميس 23/3 هو أول أيام شهر رمضان لسنة 1444 هـ لدى القائلين بالرؤية المحلية والرؤية العالمية".

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