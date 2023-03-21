2023/03/21 | 16:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلع رئيس سلطة الطيران المدني العراقي

عماد عبد الرزاق الأسدي، اليوم

الثلاثاء، على مراحل وأنجاز العمل في

مطار كربلاء الدولي.

وذكرت سلطة الطيران المدني العراقي في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انه

"خلا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس سلطة الطيران المدني العراقي يطلع على مراحل العمل في مطار كربلاء الدولي (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس سلطة الطيران المدني العراقي يطلع على مراحل العمل في مطار كربلاء الدولي (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).