المصادر الريعية لشرعية الإنجاز والحكم في العراق

2023/03/21 | 16:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

تعمل القوى السياسية الحاكمة والمتحكمة

في العراق، وبشكل محموم، على تعزيز

شرعيتها الدستورية، وإعادة إنتاج

نفسها، من خلال الإنتخابات والآليات

والأطر المرتبطة بها، ولا شيء غ

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