فريق الساسة في العراق وقواعد اللعب النظيف

2023/03/21 | 16:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

مع الترابط والتفاعل الشديد بين

المصالح السياسية والإقتصادية على

الصعيدين الإقليمي والدولي، على

"ساستنا" أن يعملوا، وبسرعة، وقبل فوات

الأوان، على تبني منهج جديد في التفكي

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