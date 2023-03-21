آلاف يشيعون أكرادًا قتلوا أثناء احتفالهم بالنوروز في شمال غرب سوريا

2023/03/21 | 16:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواطنون يبكون أبناء عائلة كردية قتلهم مسلحون تدعمهم تركيا خلال احتفالات عيد النوروز في جنديريس بمحافظة حلب الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة، في بلدة أطمة بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا في 21 آذار/مارس 2023 © اف ب عمر حج قدور جنديرس (سوريا) (أ ف ب) – شيع بضعة آلاف الثلاثاء أربعة مدنيين من عائلة واحدة […]

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