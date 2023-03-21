2023/03/21 | 16:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سانت ليغو وخطورة التلاعب بنسبها – احمد طلال عبد الحميد البدري لاشك ان قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 الذي جاء نتيجة ظروف سياسية وحراك شعبي ، حيث اعتمد القانون المذكور في المادة (15) منه نظام الفائز باعلى الاصوات ونظام تقسم الدوائر الانتخابية في المحافظة الواحدة بدلاً من الدائرة الانتخابية الواحدة ، […]

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