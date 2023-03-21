الخارجية النيابية: السوداني سيطرح في تركيا ملف تهريب الدولار عبر كردستان واحتلال قواتها

2023/03/21 | 16:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية جبار الكناني، الثلاثاء، عن ابرز الملفات التي سيطرحها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى تركيا، مبينا ان السوداني سيطرح ملف تهريب الدولار عبر كردستان.وقال الكناني في حوار متلفز تابعته “تقدم” ان ” زيارة السوداني إلى تركيا ذات أهمية كبيرة بسبب مشاكل وتعقيدات كثيرة وان ملف المياه مع تركيا شائك ويلقي بظلاله على المواطنين وحياتهم”.واضاف ان ” الهدف الأول من زيارة تركيا هو ملف المياه وان السوداني له قدرة على ضمان حصص العراق وسيناقش مع تركيا احتلال قواتها للأراضي العراقية خلال فترة الحرب مع داعش “.واشار الى اننا ” لن نقبل بتواجد القوات الأجنبية في العراق في ظل وجود القوات الأمنية والحشد الشعبي وان محطة تهريب الأموال العراقية هي تركيا وعبر إقليم كردستان”.وغادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجها الى تركيا في زيارة رسمية تستغرق يومين.وقال مقرر مجلس النواب النائب غريب عسكر التركماني في بيان ان “وفدا رسميا برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني غادر بغداد، قبل قليل في زيارة رسمية إلى تركيا، تستغرق يومين لبحث ملفات مهمة تخص العلاقات العراقية والتركية”.واضاف ان “ الزيارة تهدف الى توسيع آفاق التعاون الثنائي البناء بين البلدين الصديقين ليشمل مختلف المجالات تحقيقاً لتطلعات الشعبين الجارين في التقدم والازدهار”.

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