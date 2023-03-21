النوروز يجمع البيت الأبيض بإيران ودول أخرى

2023/03/21 | 16:53 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتدت الاحتفالات برأس السنة الفارسية الجديدة الذي تطلق عليه شعوب آسيوية "عيد النوروز" لتشمل إيران والعراق وتركيا وعددا من دول آسيا الوسطى، واللافت هذا العام، أنها جمعت طهران وواشنطن، كل بطريقته.

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