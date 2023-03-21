الأغذية العالمي يسعى الى الاستمرار في دعم النازحين بعد الاعلان عن إيقافها

2023/03/21 | 17:17 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك بعد ان اعلن برنامج الأغذية العالمي عن إيقاف المساعدات النقدية التي كان يقدمها للنازحين و اللاجئين اعلن البرنامج في بيان له تلقت ابزيدي24 نسخة منه عن سعيها الى استمرار المساعدات حتى حزيران القادم.وقال البرنامج انه لن يتمكن من تقديم المعونات الغذائية الشهرية بسبب نقص التمويل الحاد لقرابة ال137,000 نازح عراقي والذين …

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