مادة الزيلازين الأفيونية تهدّد الحياة.. ومكافحة المخدرات تحذّر منها

2023/03/21 | 17:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية تحذيرًا الإثنين، بشأن التهديد واسع النطاق للفنتانيل الممزوج بالزيلازين، وهو مهدئ بيطري يُعرف أيضًا باسم "tranq" أو "tranq dope".

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