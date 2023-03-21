2023/03/21 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظ كربلاء بكل جرأة: "ما يصير براسي حظ") نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: hDjrD84QQBQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظ كربلاء بكل جرأة: "ما يصير براسي حظ") نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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