2023/03/21 | 17:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ovxJO9egNSQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا من كربلاء : جهات متنفذة تستولي على الاراضي دون رادع من قبل الحكومة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا من كربلاء : جهات متنفذة تستولي على الاراضي دون رادع من قبل الحكومة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).