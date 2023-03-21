20 عاما على الغزو الأميركي.. بغداد وإقليم كردستان بين المغنم والمغرم

2023/03/21 | 17:20 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عقدين على الغزو الأميركي للعراق، يخيل للزائر إلى مدن إقليم كردستان أن هذه البقعة خارج العراق لما تتمتع به من طرق سريعة وبنى تحتية وجسور تفتقدها العاصمة بغداد والمدن العراقية الأخرى.

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