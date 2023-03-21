بـ19 طعنة.. امرأة تقتل زوجة شقيق زوجها في البصرة والسبب غريب!

2023/03/21 | 17:21 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الثلاثاء، ملابسات مقتل امرأة بـ19 طعنة سكين في محافظة البصرة، فيما أشارت إلى أن زوجة شقيق زوج الضحية نفذت الجريمة بدافع "الغيرة".

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