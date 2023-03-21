بعد عشرين عاماً

2023/03/21 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

أول كلمة نطقها العراقيون بعد سقوط

تمثال صدام في ساحة الفردوس كانت "حرية"،

واليوم ونحن ندخل العام العشرين من

التغيير الذي قادته الولايات المتحدة،

نجد كلمات القانون والحرية والعدالة

الاج

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