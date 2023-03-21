البحث عن الدستور

2023/03/21 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

كانت كل الأبواب مفتوحة أمام العراقيين

ليعيشوا في أمان واستقرار بعد عقود من

الحروب والاستبداد، واعتقد المواطن

العراقي أن سقوط تمثال صدام في ساحة

الفردوس كان إيذاناً ببداية عهد جديد في

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