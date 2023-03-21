تصريحات وتصريحات

2023/03/21 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

تصريحات بعض السياسيين، هل يمكن أن تكون

علاجاً لمشاكل العراقيين؟، هذه

التصريحات والشعارات الرنانة تثبت لنا

بالدليل القاطع أن البعض يحاول أن

يستغفل الناس ويسرق منهم حتى الحلم

بمجتمع آمن

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