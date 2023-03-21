رئيس هيئة الاستثمار يضع تركيا أمام معادلة

2023/03/21 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال نائب رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار، سالار محمد أمين، أن :"العراق سيطور العمل مع الشركات والمستثمرين الأتراك، في حال تعاونت أنقرة مع بغداد في مسألة المياه".

وذكر أمين في تصريح صحفي، ان :"الوفد الذي يرافق رئيس الوزراء في زيارته إلى تركيا يضم وزارات "النقل والموارد المائية والإسكان والإعمار والدفاع وجهاز الأمن الوطني والهيئة الوطنية للاستثمار".

وأوضح، ان "المباحثات ستتناول ثلاثة محاور، هي العلاقات التجارية حيث هناك تبادلاً كبيراً جداً بين البلدين يبلغ نحو 20 مليار دولار، والعراق يعد سوقاً كبيرة جداً لتركيا، والمياه واطلاقات نهري دجلة والفرات، وتحديداً الفرات، التي تعد اطلاقات مياهه قليلة جداً، بالإضافة إلى العلاقات الأمنية بين الجانبين".

وأشار الى، ان "رئيس الوزراء سيجتمع أيضاً مع المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك" داعيا "الشركات التركية للاستثمار في العراق، ونحن بلد بحاجة إلى المستثمر الأجنبي وتركيا تعد خياراً جيداً لنا لقربها من العراق ولديها شركات جيدة جداً بإمكاننا العمل معها".

وتابع أمين :"سنبحث ملف المياه بالتفصيل مع الرئيس أردوغان، لأن مسألة المياه مهمة للعراق، ولا بد من أن يتعاونوا معنا في هذا المجال، وان يأخذوا بنظر الاعتبار حقيقة أن العراق يشكل سوقاً كبيرة للشركات التركية، وسنقول لهم: في حال تعاونتم معنا في مسألة المياه سنطور العمل مع الشركات والمستثمرين الأتراك".

وأعرب عن اعتقاده بأن "الجانب التركي اتخذ خطوات جيدة لمساعدة العراق لزيادة نسبة الاطلاقات المائية وعودتها إلى سابق عهدها، لأن عدم التوصل إلى نتيجة بهذا الشأن سيعني كارثة كبيرة".

وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وصل الى أنقرة اليوم على رأس وفد حكومي رفيع في زيارة رسمية تستمر يومين تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين، انالملفات التي سيبحثها السوداني في تركيا، هي "العلاقات بين بغداد وأنقرة في المجالات الأمنية، سنجار، والمياه".

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