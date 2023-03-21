وزير النقل يوجه بتشكيل لجنة تتولى توزيع المتعينين الجدد بشكل عادل وشفاف

2023/03/21 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تتولى توزيع المتعينين الجدد من حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل من الكليات و المعاهد على جميع التشكيلات بشكل عادل وشفاف.

وقال إعلام النقل في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزارة النقل أعلنت تلقيها أوامر تعيين ٢٠٩ أشخاص من اصل ١٠٠٠ حامل شهادة عليا والخريجين الاوائل من الكليات والمعاهد، باشر مجلس الخدمة الاتحادي تعيينهم في الوزارة، وعلى اثر ذلك ، وجه وزير النقل بتشكيل لجنة تتولى توزيع المتعينين الجدد ، على مركز الوزارة وبقية التشكيلات ، بحسب الحاجة والاختصاص".

وشدد السعداوي بحسب البيان على "ضرورة أن تعمل اللجنة بمهنية وشفافية على مسألة توزيعهم ، خلال سبعة أيام ، بما يضمن اشراكهم في العمل الوظيفي سريعا ، والاستفادة من امكانياتهم في تطوير المهام الموكلة لجميع التشكيلات التابعة للوزارة".

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