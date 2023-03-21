إجرام البصرة تفكك قضية قتل معقدة.. وتتوصل لقصة

2023/03/21 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

تمكنت مديرية مكافحة اجرام البصرة، اليوم الثلاثاء، من فك ملابسات جريمة قتل غامضة لامرأة في قضاء الدير شمالي المحافظة . وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "امرأة مقتولة داخل غرفتها والاسباب والقاتل مجهولان والحادث غامض، وتوجيه اهل المجني عليها اتهاما الى شخص بريء"، مبيناً ان "فريقا من المديرية وبعد 48 ساعة تمكن من التوصل الى خيوط الجريمة".

وأوضح ان "امرأة نفذت القتل بـ١٩ طعنة سكين انهت حياة زوجة شقيق زوجها بدافع (الغيرة) على زوجها في قضاء الدير شمال محافظة البصرة". واضاف البيان، ان "العائلة و والد القاتلة وجهوا الاتهام الى احد ابناء عمومتهم لوجود خلاف قديم بينهم، رغم علمهم بأن زوجة ابنهم المجرمة ارتكبتها في محاولة لإخفاء الجريمة"، لافتاً الى ان "مكافحة الاجرام تمكنت من فك خيوط الجريمة وكشفها والقاء القبض على الجانية ومن ساعدها ومن اخفى الحقيقة عن رجال الشرطة وتسليمهم الى القضاء".

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