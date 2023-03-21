تغيير بالخطة.. أسوشيتد برس: البنتاغون يسرع تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا

2023/03/21 | 17:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في تعجيل وتيرة تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، حتى تكون جاهزة للاستخدام في الميدان، في غضون ثمانية إلى عشرة أشهر، حسبما قال مسؤولون أميركيون لوكالة "أسوشيتدبرس".

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