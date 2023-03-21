أسعار النفط تعاود الارتفاع

2023/03/21 | 18:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع في تعاملات بعد الظهيرة اليوم، وعوضت بذلك أسواق الذهب الأسود جزءاً من الخسائر التي منيت بها في وقت سابق بسبب الاضطرابات في البورصات جراء أزمة المصارف.

وبحلول الساعة 16:39 بتوقيت بغداد، صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.16% إلى 69.10 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.82% إلى 75.13 دولار للبرميل، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

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