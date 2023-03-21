عضو في مالية البرلمان: لم نطّلع على الموازنة حتى الآن

2023/03/21 | 18:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أن لجنته لم تتسلم مشروع قانون الموازنة المالية للأعوام 2023 و2024 و2025، حتى الآن.

وكان مجلس النواب أعلن، يوم الخميس الماضي، تسلمه مشروع قانون الموازنة الثلاثية من الحكومة.

وقال كوجر في حديث لوكالة "الفرات نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، "حتى الآن لم تتسلم اللجنة المالية قانون الموازنة بصورة رسمية، وهي لم تشرع بدراسته أو الاطلاع عليه".

وأضاف، أن "الموازنة وصلت إلى هيئة رئاسة البرلمان الا أنها لم تصل إلى اللجنة غير معلوم المدة الزمنية التي ستستغرقها لإقرارها".

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