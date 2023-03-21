مستشار السوداني: مشروع

2023/03/21 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ان :"مشروع (الحلم) من الفاو لأوروبا على طاولة النقاش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وكتب الشمري في تغريدة بتويتر :"(مشروع الحُلم)، القناة الجافة من الفاو مروراً بوسط العراق والموصل ومنها الى مارسين وصولاً الى اسطنبول وأوروبا، مشروع (طريق التنمية) الذي يتضمن طريقاً برياً وسكة حديد ومشاريع طاقة ومجمعات استثمارية ليكون العراق ممراً حيويا للتجارة العالمية".

وأضاف ان المشروع "من أهم محاور طاولة القرار بين العراق وتركيا".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وصل الى أنقرة اليوم، واستقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مراسيم رسمية.

وأجرى السوداني وأردوغان بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء "جلسة مباحثات ثنائية، تناولت مجمل العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأهمّ الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

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