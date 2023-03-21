العراق يلغي معسكر منتخب

2023/03/21 | 18:23 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد منتخب العراق لخوض مواجهاته الودية (أحمد الربيعي/فرانس برس)

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان رسمي، الثلاثاء، عن إلغاء المعسكر التدريبي لمنتخبه الأوّل في مدينة سوتشي الروسية بين 21 و26 مارس/ آذار الجاري، فيما أبقى على مباراة ودية سيخوضها أمام روسيا في 26 منه في سانت بطرسبرغ.

وذكر الاتحاد العراقي في بيانه تاريخ رحلته المقررة إلى روسيا، حيث سيواصل المنتخب "تدريباته في معسكره المقام في بغداد بعد إلغاء معسكر سوتشي والاكتفاء بمواجهة منتخب روسيا ودياً في 26 من الشهر الحالي في مدينة بطرسبرغ"، من دون ذكر أي تفاصيل تتعلق بالاسباب الحقيقية وراء إلغاء المعسكر.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أعلن، الإثنين، أن ثلاثة محترفين في أوروبا "سيتعذر عليهم الوجود في معسكر روسيا، بسبب مُمانعةِ أنديتهم السفر إلى روسيا"، وهم ألائي فاضل (غوتبورغ السويدي)، وأمير العماري (هالمشتاد السويدي)، وكيفن يعقوب (أرهوس الدنماركي).

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ويواجه المنتخب والأندية الروسية والبيلاروسية عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، وجرى استبعادها من المشاركات الرسمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلا عن تعليق الاتحادين الدولي والأوروبي عضوية روسيا بسبب الصراع العسكري الدائر بين موسكو وكييف.

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