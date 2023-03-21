عادات البصرة في الربيع.. شواء على “ساحل السيبة” وحنين الى المنتزه القديم (فيديو)

2023/03/21 | 18:31 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيبة (البصرة) 964 يُعد ساحل “السيبة” جنوب البصرة، من الأماكن التقليدية التي يقصدها البصريون للترفيه أيام الربيع ويوجد فيها منتزه قديم جدا دمرته الحرب في الثمانينات لكن العديد من العوائل لاتزال تحن إليه قادمة من مختلف انحاء البصرة، للاحتفال بالأجواء المعتدلة وأعياد “نوروز”، والتمتع بضفاف شط العرب، كما بدا نهار الثلاثاء.التفاصيل يقع المنتزه قرب […]

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