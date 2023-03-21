تعليق كردي حول

2023/03/21 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة الانتشار العسكري على الشريط الحدودي الإيراني.

وقال سورجي في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "في السابق تم فتح باب التطوع من قبل وزارة الداخلية، ولكن حتى الآن لم يتم تثبيتهم ونشرهم على الحدود من جهة إقليم كردستان".

وأضاف أن "الوضع على الشريط الحدودي من جهة إيران مايزال طبيعيا ولا توجد أي حركة عسكرية، كما أن أغلب الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة أوقفت نشاطها المسلح بشكل مؤقت".

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