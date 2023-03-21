الوقف السني: لم تثبت رؤية الهلال والخميس غرة رمضان

2023/03/21 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن ديوان الوقف السني في العراق، ان يوم الخميس المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وبذلك سيكون غداً الأربعاء متمماً لشهر شعبان.

وكان الوقف السني نشر أمس، إمساكية شهر رمضان المبارك، وحدد فيها يوم الخميس 23 آذار الجاري أول أيام الشهر الفضيل.

وسيكون شهر رمضان وفقاً للإمساكية 30 يوماً وينتهي في 21 نيسان المقبل.

ويرجح ان يتوافق الوقفان السني والشيعي هذا العام في بداية شهر رمضان ليكون بنفس اليوم (الخميس المقبل).

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