2023/03/21 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، احمد الهركي، اليوم الثلاثاء، أن القوى السياسية مختلفة فيما بينها بشأن قانون الانتخابات المعدل "سانت ليغو"، مشيرا الى إصرار بعض الكتل على تطبيق نظام الدائرة الانتخابية الواحدة.

وقال الهركي لـ(بغداد اليوم)، إن "بعض القوى السياسية الصغيرة تفضل تخفيض نسبة قانون سانت ليغو الى اقل من 1.7 وذلك لضمان الفوز في الانتخابات"، موضحا أن "القانون مرتبط بالحوارات الوطنية وأن الجميع متفق على إجراء تعديلات في القانون".

وأضاف أن "حوارات سياسية تجري الان، ويوم السبت المقبل تفضي هذه الحوارات الى عدة نتائج تخص قانون سانت ليغو".

وأوضح القيادي في الاتحاد الوطني، أن "انتخابات مجالس المحافظات لم تجرِ منذ 10 سنوات"، مؤكدا أن "المجالس المحلية لها دورها الرقابي في متابعة أداء المحافظين خصوصا في تقديم الخدمات للمواطنين".

وكان النائب المستقل، أمير المعموري أكد يوم أمس الاثنين، أن مجلس النواب شرّع قانونا للانتخابات يخالف رأي المرجعية والشارع العراقي.

وقال المعموري لـ(بغداد اليوم)، إن "رأي المرجعية والشارع العراقي، كان واضحا بخصوص قانون الانتخابات، فهما مع قانون عادل ومنصف، وليس مع قانون يكرس المحاصصة والتفرد بالسلطة كـ"سانت ليغو"، الذي أصرت القوى المتنفذة على تشريعه".

وبين أن "النواب المستقلين، عملوا بكل ما يستطيعون من أجل منع تمرير قانون الانتخابات الجديد، من خلال مقاطعة الجلسة وكسر النصاب"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك موقف جديدة لمنع تشريع القانون خلال جلسة يوم السبت المقبل".

من جانبه، كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، عن استمرار الخلافات بين القوى النيابية والنواب المستقلين بشأن الشكل النهائي لقانون انتخابات مجالس المحافظات.

وبين عنوز وهو نائب مستقل لـ(بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية الكبيرة تريد المضي بقانون سانت ليغو (1.9)، لكنه يواجه رفضاً من النواب المستقلين".

وأضاف، أن "الحوارات الآن مستمرة داخل قبة البرلمان وسط تأجيل متكرر لعقد الجلسة".

ويعود مشروع القانون الجديد، الذي قرأ قراءة أولى في البرلمان العراقي الشهر الماضي، إلى الآلية القديمة التي تم اعتمادها منذ عام 2014، وتضمنت نظام "سانت ليغو" الانتخابي المعدل بنسبة 1.9.

ويختلف القانون المقترح عن القانون الحالي، الذي جرت به انتخابات 2021، في كونه يجعل المحافظة دائرة واحدة، بدلا من دوائر متعددة، وهو مدعوم من قبل قوى الإطار التنسيقي.

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