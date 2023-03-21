2023/03/21 | 19:04 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الخدمة يحذر من التعامل مع الحساب الذي ظهر مؤخراً في الفيسبوك يحمل اسمه رئيسه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/21 | 19:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة يحذر من التعامل مع الحساب الذي ظهر مؤخراً في الفيسبوك يحمل اسمه رئيسه) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة يحذر من التعامل مع الحساب الذي ظهر مؤخراً في الفيسبوك يحمل اسمه رئيسه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).