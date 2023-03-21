2023/03/21 | 19:05 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قانون الانتخابات.. جدل مستمر وتحذيرات من غضب شعبي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2YejZeoAtMQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قانون الانتخابات.. جدل مستمر وتحذيرات من غضب شعبي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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