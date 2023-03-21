وزير الداخلية يفتتح معرض إعادة تأهيل العجلات والمعدات للشرطة الاتحادية

2023/03/21 | 19:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتاح وزير الداخلية السيد عبد الامير الشمري، اليوم الثلاثاء، معرض إعادة تأهيل العجلات والمعدات الهندسية التابع للشرطة الاتحادية ببغداد للإطلاع على إدامة تصليحها وجهد النقلية الآلية لعجلات الحمل والاركاب عجلات الإسقاء ونقل الوقود ، وكان في استقباله قائد الشرطة الاتحادية والمستشار الفني وقائد حرس الحدود ومدير المرور العامة ومدير النجدة العام.

حيث اطلع سيادته على العجلات التي تم تطويرها وإعادة تأهيلها وكذلك بعض المعدات لتواكب العمل التكنولوجي من بينها الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية وعدد من الأسلحة المتطورة وغرف السيطرة وإدارة المعركة.

وأشاد السيد الوزير بهذا المعرض وتنظيمه، مشدداً على ضرورة استمرار جميع مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية بإدامة العجلات والمعدات وتطويرها بما يسهم في إنجاح عملها.

كما استمع سيادته الى شرح موجز عن بعض الأسلحة والمعدات والتطور الحاصل عليها وكيفية إعادتها للعمل

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