2023/03/21 | 19:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كابول – أ ف ب

أعادت المدارس الأفغانية فتح أبوابها الثلاثاء، للعام الدراسي الجديد، لكن التلاميذ لم يلتحقوا بصفوفهم التي ما زالت محظورة على الفتيات، بسبب عدم إعلان طالبان استئناف الدراسة، على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

قررت طالبان استئناف الدراسة الابتدائية والثانوية الثلاثاء، لكن في ظل غياب الإعلان عن إعادة الافتتاح، لم يتوجه الطلاب إلى مدارسهم، على ما لاحظ مراسلو وكالة فرانس برس بعد زيارة سبع مدارس في كابول.

وقال محمد عثمان عطاي، وهو مدرس في ثانوية للبنين، إن «مديرنا سلمنا رسالة من وزير التربية، ولكن بما أنه لم يتم الإعلان عن ذلك للعموم، لم يحضر أي طالب».

للعام الثاني على التوالي، من المتوقع حرمان مئات الآلاف من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 11 و18 عاماً من الالتحاق بالمدارس الثانوية، إذ إن طالبان لم تشر أبداً إلى رفع الحظر.

في 23 مارس/آذار 2022، بعد ساعات من إعادة فتحها، أمرت طالبان بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات.

أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا يُسمح فيها للفتيات بالذهاب إلى المدرسة الثانوية منذ أن قررت طالبان، استبعادهن بعد تولي السلطة في أغسطس/آب 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدارس أفغانستان تعيد فتح أبوابها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدارس أفغانستان تعيد فتح أبوابها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).