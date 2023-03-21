روسيا تقرر تمديد خفض إنتاجها النفطي حتى نهاية حزيران 

2023/03/21 | 19:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، بأن موسكو قررت تمديد خفض إنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية حزيران المقبل.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي للصحفيين، إن "قرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط الروسي بمقدار 500 ألف برميل يومياً تم تمديده وسيظل ساري المفعول حتى نهاية حزيران 2023".

وأضاف المسؤول الروسي أن القرار تم اتخاذه بناء على الوضع الراهن في سوق النفط العالمية.

وفي شباط الماضي، أعلن نوفاك أن روسيا ستخفض بشكل طوعي إنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا في مارس 2023، الأمر الذي سيساعد في استعادة العلاقات في السوق على خلفية تطبيق بعض الدول سقفا لسعر برميل النفط الروسي ومنتجاته.

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