الكويت: التسرب النفطي

2023/03/21 | 19:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قالت شركة نفط الكويت المملوكة للدولة، الثلاثاء، إن التسرب النفطي الذي وقع غرب البلاد، يوم أمس، "لا يزال تحت السيطرة"، وإن فرق الطوارئ متواجدة في الموقع وتعمل على مدار الساعة.

وذكرت الشركة في بيان أنها نجحت في حصر نطاق التسرب وتبذل أقصى الجهود للسيطرة التامة عليه، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت شركة نفط الكويت قد أعلنت أمس الاثنين "حالة الطوارئ" إثر حدوث تسرّب نفطي وقع برا، في حادث قال نشطاء بيئيون إنه "مشكلة متكررة" في البلد الخليجي الغني بالنفط.

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