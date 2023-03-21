2023/03/21 | 19:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان رئيس الوزراء وصل اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء يزور ضريح أتاتورك (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء يزور ضريح أتاتورك (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).